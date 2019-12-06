«Единая Россия» разворачивается к регионам и народу

Областные единороссы обозначили основные политические тренды, озвученные федеральным руководством партии, которые намерены реализовывать в рамках избирательных кампаний 2020 и 2021 годов. Этому предшествовал съезд партии под руководством президента РФ Владимира Путина и премьер-министра, федерального лидера единороссов Дмитрия Медведева. Итоги съезда и обозначенные на нем задачи члены партии обсудили на расширенном заседании областного политсовета. Как следует из доклада недавно возглавившего региональных единороссов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, роль его однопартийцев, прежде всего, в качественном сопровождении национальных проектов.

— Сегодня реализация нацпроектов — это главная задача партии, — отметил Травников. — С учетом того, что выделяются очень большие ресурсы на достижение национальных целей, нам ни в коем случае нельзя что-то не доделать. Председатель партии Дмитрий Медведев обратил внимание, что не нужно увлекаться темой контроля за нацпроектами. Наверное, основное, что требуется от партии — это не контроль, хотя он тоже необходим, а реальное, действенное и конструктивное сопровождение для того, чтобы не получилось, как сказал Владимир Владимирович, что где-то схалтурили и не доделали.

По информации реготделения партии «Единая Россия», нацпроекты предполагается реализовать по пяти основным направлениям: здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды.

Стоит отметить, что федеральные программы и национальные проекты единороссы используют в рамках избирательных кампаний как один из основных «козырей» не первый год. Это вызывает критику со стороны их оппонентов, заявляющих, что данные проекты не могут называться партийными, так как реализуются не за счет партийных средств, а за счет бюджетов разных уровней.

Об этом противоречии говорят и некоторые из единороссов. Так, на сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко упрекнул представителей городской исполнительной власти в том, что она допускает перекосы при распределении бюджетных средств в пользу округов коммунистов, в частности, вице-спикера горсовета, лидера фракции КПРФ Рената Сулейманова

— Средства направляются на общие цели по улучшению жизни в городе и на единороссовские, и на коммунистические, и на ЛДПРовские округа, — отметил Бондаренко. — Но средства многих программ в Центральном районе направляются большей частью на территорию 39 округа. На моем округе ни один крупный наказ не выполнен. Ни одна школа не реконструирована, в отличие от 39 округа, где их реконструировано три. Разделяю заботу о том, чтобы был взят курс на справедливое распределение денежных средств между партиями на уровне районов и города в целом.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая депутату, парировал, что капитальные затраты на строительство новых или ремонт старых учреждений образования не связаны с партийностью депутатов.

Еще один политический тренд, озвученный вначале на партсъезде, а затем на регсовете, касается уклона «в народ», поворота в сторону широкой общественности.

— В преддверии выборов 2021 года «Единая Россия» намерена отчитаться перед избирателями о реализации программы партии к выборам в Госдуму VII созыва, — говорит Травников. — «Единая Россия» должна стать опорой всем общественным организациям, занимающимся социально значимой для государства и населения деятельностью. Сегодня «Единая Россия» — серьезная общественная сила. Она вовлекает в себя большое количество экспертов, специалистов, активных людей самых разных отраслей. Мне кажется, мы могли бы поделиться нашими экспертными, административными возможностями в помощь общественным организациям.

По мнению эксперта, доцента кафедры политических наук и технологий Сибирского института управления РАНХиГС Надежды Пономаренко, такой разворот партии «в народ» и широкую общественность обусловлен, прежде всего, репутационными потерями из-за ряда непопулярных, в первую очередь, у ядерного электората ЕР реформ.

— Самая болезненная — это пенсионная реформа, — говорит эксперт. — Она больнее всего ударила по ядерному электорату партии. То консолидированное большинство, которое мы получили, некую партию общественного согласия, пенсионная реформа разбила. Те, кто поддерживал «Единую Россию», стали в ней сомневаться.

По мнению Надежды Пономаренко, ставка на позитивную социальную повестку в регионах для «Единой России» может означать сохранение парламентского большинства на областном уровне как залог укрепления вертикали власти по стране на всех уровнях.

— Как правило, в период трансформации режима первыми «сыпятся» регионы, там рушится структура власти, что тянет за собой федералов, — рассуждает собеседник издания. — Для региона районная власть архиважна, потому что, с одной стороны, это опора и вертикаль. С другой стороны, это те административные единицы, которые будут распределять бюджет, в том числе в селах и поселках городского типа. В конечном итоге они будут гасить недовольство и напряжение среди населения. Для «Единой России» крайне важно получить большинство в Госдуме на предстоящих в 2021 году выборах.

Напомним, что в 2020 году состоятся выборы заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска. В 2021 году пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ.

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