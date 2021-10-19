В России снова могут объявить принудительные каникулы

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А регионам со сложной эпидемиологической ситуацией разрешить их введение с 23 октября.

— Хочу напомнить, что ещё в рамках послания президента Федеральному Собранию Владимир Владимирович давал поручение достигнуть показателей коллективного иммунитета к осени этого года. Вами было дано поручение об установлении уровня коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учётом переболевших. Но сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель 45%. Такой уровень не позволяет существенно влиять на показатели смертности, — констатировала Голикова, обращаясь к премьеру Михаилу Мишустину. — По-прежнему абсолютное большинство граждан, которые находятся в тяжёлом состоянии, в частности в реанимации, это невакцинированные граждане, включая граждан 60+ и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и состоят на диспансерном учёте.

После ноябрьских выходных регионам, по ее словам, следует «открывать отрасли аккуратно».

— Мы сегодня находимся в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда во всех субъектах Российской Федерации происходит практически одномоментно рост заболеваемости. Это, по сути, первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции — осенний подъём, когда в эпидпроцесс включились практически все субъекты одномоментно без последовательного вовлечения в эпидпроцесс, который мы наблюдали в предыдущие подъёмы, — отметила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. — За прошедшую неделю в России зарегистрирован 222 241 случай заболеваний, это на 15,5% выше, чем на 40-й неделе. В течение последних пяти недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости в сумме ОРВИ и гриппом.

Премьер министр Михаил Мишустин поддержал предложение Татьяны Голиковой. По его словам, об этих инициативах президенту будет доложено завтра, 20 октября.

Напомним, в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального управления Роспотребнадзора Александр предложил губернатору Андрею Травникову ужесточить ограничения в регионе. О каких ограничениях идет речь он не уточнил. Правительство области эту тему также не прокомментировало.

— Четвертую неделю мы идем с ростом количества выявленных заболевших, — предупредил Щербатов. — Прошедшая неделя — 1,5 тысячи случаев, что больше предыдущей недели на 25%. Темп прироста вырос и составил 0,34%. Коэффициент распространения больше единицы.

Между тем, сегодня в регионе зафиксирован новых «ковидный» рекорд: 257 заболевших в сутки. По данным оперативного штаба на утро 19 октября в регионе нарастающим итогом зарегистрированы 67 299 случаев коронавируса, в том числе у 6 152 детей. 52 367 пациентов выздоровел (+122 за сутки). Скончались еще восемь пациентов: мужчина в возрасте 81 года и женщины в возрасте 53, 65, 66, 77, 78 лет и две женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 217 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 884 пациента, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 291 человек. На ИВЛ — 50 пациентов.

12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR- коды. Пока для поседения мероприятий с численностью от 500 человек.

В середине сентября на пресс-конференции представители Минздрава области сообщали, что в регионе в сутки прививается около 2 тыс человек и при таких темпах вакцинации привить 60% взрослого населения удастся только к сентябрю 2022 года.