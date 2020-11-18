За тариф мостом ответят

Если тариф на вывоз мусора в Новосибирской области не будет пересмотрен в сторону уменьшения, депутаты заксобрания большинством голосов могут исключить из бюджета на предстоящие годы строку, касающуюся финансирования строительства четвертого моста через Обь. Об этом в ходе заседания комитета по бюджету, налоговой политике и собственности заявил председатель заксобрания Андрей Шимкив, предварительно уточнив у министра финансов Виталия Голубенко — какие расходы на мост предусмотрены проектом бюджета в настоящее время. Как выяснилось — свыше миллиарда рублей в год в трехлетней перспективе. Андрей Шимкив привел в пример другие регионы, где «мусорный» тариф не подняли, а если и подняли, то только на несколько процентов.
с требованием это решение отменить. По информации правительства Новосибирской области, по этой теме уже идут судебные разбирательства: областной департамент по тарифам намерен обжаловать решение ФАС. Об этом сообщил в ходе заседания бюджетного комитета первый вице-губернатор Владимир Знатков.
— Некоторые депутаты, мы не говорим об Андрее Ивановиче Шимкиве, занимают крайне странную позицию, — заявлял Гапеев на пресс-конференции. — Почему-то на белое говорят — черное.
— Мы не будем комментировать политические заявления, — сообщается в ответе на запрос редакции. — Группа «ВИС», как инвестор, готова выполнять обязательства по действующим соглашениям, ожидаем от публичной стороны того же.
Напомним, помимо уже указанных проектов, ГК «ВИС» реализует в Новосибирске проект по строительству семи поликлиник, у нее действует концессия по строительству мусорных полигонов и мусороперерабатывающих заводов (ООО «Экология-Новосибирск»), складских помещений для Министерства обороны РФ (ООО «11-я концессионная компания»). Относительно недавно группа получила контроль над 75% рынка мусорных перевозок на территории Новосибирской области (ООО «ЭкоТранс-Н»).
Базовое фото редакции/ пресс службы заксобрания
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