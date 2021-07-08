Депутатов регионального парламента попросили «не зарываться в финансовые вопросы»

Вопреки прогнозам, которые звучали в кулуарах власти до июльской сессии, доклад мэра Новосибирска перед депутатами регионального парламента прошел достаточно спокойно. Возможно, потому что каждой фракции была предоставлена возможность задать только один вопрос после доклада градоначальника. Кроме того, спикер Заксобрания попросил коллег и мэра Новосибирска «не зарываться в финансовые вопросы, иначе обсуждение растянется до бесконечности» (Шел четвертый час сессии, а впереди еще было много вопросов. — Ред.).

Так, Анатолий Локоть технично отбил вопрос депутата от партии «Родина» Константина Антонова, поинтересовавшегося, на каком основании были возобновлены работы на нескольких дорогах города (2-я Станционная, Большая и т.д.). По информации Антонова, работы на этих объектах остановил подрядчик АО «Новосибирскавтодор» из-за того, что необходимо было вносить корректировки в проектную документацию.

— На сегодняшний день работы возобновлены, но на сайте госзакупок нет изменений по контрактам. Если они были, то почему не внесены в документацию? В ФЗ-44 при внесении корректировок расторгается муниципальный контракт, объявляются новые торги. Кроме того, в ФЗ-44 возможно увеличение финансирования работ не более чем на 10%, у нас этого не было. На каком основании возобновлены работы? Какие решения вы приняли: нарушить закон, расторгнуть контракты или объявить конкурс заново? — поинтересовался Антонов. — И еще один момент. У вас возникли проблемы с ПСД по дорожным объектам БКАД. Ранее они возникали по станции метро «Спортивная», по Коммунальному мосту. На мой взгляд, это уже система, когда подведомственные учреждения мэрии некачественно готовят документацию.

Анатолий Локоть заявил, что на 2-й Станционной работы идут третий год поэтапно, с одним подрядчиком.

— Там сложные технические решения по ПСД, в том числе по необычной ливневой канализации. Они не привели к удорожанию контракта, корректировка не требуется. В этом отношении закон РФ у нас выполняется очень строго, по проектам БКАД у нас все проверяется на 3-4 раза. Мы не допустим перегибов, — заверил Локоть.

Представители других партий поинтересовались собирается ли мэрия использовать новые технологии для строительства и реконструкции дорог, какие меры намерена предпринимать для борьбы с пылью. Ответы были стандартные, без неожиданностей: используем, планируем и т.д.

— Мы не намерены терпеть такое отношение к городу, — эмоционально завершила свое выступление Карасева.

Более резким оказалось выступление депутата от партии «Новые Люди» Дарьи Карасевой. Она заявила, что «устала слушать о причинах того, почему в городе плохие дороги, и присоединяется к Игорю Украинцеву». Напомним, в конце июня депутат горсовета Игорь Украинцев заявил, что инициирует отставку мэра Новосибирска. Позже его поддержал депутат Заксобрания Илья Поляков.

Анатолий Локоть оставил без реакции заявление об отставке, отметив, что в период избирательной кампании происходит обострение политических баталий. В том числе таким способом. Мэр также подчеркнул, что 60% дорог в городе находятся в нормативном состоянии.

— Я обращаюсь к вам за поддержкой, прошу помощи. Учитывая ваш большой интерес к проблемам, которые существуют в Новосибирске, присоединяйтесь к их решению, — предложил он Карасевой.

Первый вице-спикер Андрей Панферов ожидаемо рубил с плеча, но недолго и не так жестко, как ожидалось после его выступления на сессия горсовета.

— Как гражданин я вам скажу: ваших подчиненных нужно гонять ломом. Мы приняли решение отдать городу еще 270 млн рублей на дороги, но есть озабоченность, что эти деньги не будут потрачены вовремя, а зима уже на носу. Снова начнется выяснение отношений на сессиях, что дороги не чищены, что вместо дорог тропинки и т.д., — добавил Панферов.

В ответ Анатолий Локоть заверил, что все работы будут закончены в срок.

В ходе выступления мэр Новосибирска неоднократно предложил депутатам регионального парламента принимать активное участие как в текущем контроле за ходом работ на дорожных объектах города, так и при их приемке, чтобы убедиться, что деньги пошли по назначению.

— Давайте создадим комиссию из депутатов Заксобрания и горсовета, проведем приемку результатов ремонта, — резюмировал глава Новосибирска.

Это предложение поддержал спикер регионального парламента Андрей Шимкив. Он поручил транспортному комитету подключиться к работе над этой темой с коллегами из горсовета и сотрудниками мэрии — искать компромиссный вариант, а также поблагодарил мэра и председателя горсовета Дмитрия Асанцева за хорошую работу.