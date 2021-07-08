Кредиторы пришли к «Дяде Денеру» за торговыми павильонами

Сбербанк подал иск к компании 5 июля. Сегодня Арбитражный суд Новосибирской области принял его к производству. Банк предъявил к компании требование об обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога от 24.10.2018. Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», по указанному соглашению, в залоге у Сбербанка находятся 42 торговых павильона «Дяди Денера» с оборудованием. Площадь каждого — от 10 до 25 кв. м.

На сайте суда сообщается, что рассмотрение дела намечено на 16 августа. В документах говорится, что суд предложил сторонам принять меры к достижению мирового соглашения.

— Помимо двух облигационных займов (110 млн рублей), у компании «Дядя Дёнер» на обслуживании находится кредит в Сбербанке на 28 млн рублей. Мы продолжаем его выплачивать — речь идет примерно о 500 тысячах рублей в месяц. Объясняю почему. В 2018 году Антон Горестов (экс-совладелец компании) взял кредит в Сбербанке, и наша компания, видя, как он активно развивается, поручилась за него перед банком. В результате сейчас у нас образовалось обязательство, которое является большой проблемой. Сеть кофеен Prime Time испытывает сложности с оплатой займа, и часть поручительства может лечь на нас. Большая часть кредита обеспечена фондами и недвижимостью, но остается хвостик в 20 млн рублей, который может упасть на наши плечи. Нас уже приглашали в отдел урегулирования проблемных долгов и попросили составить график погашения этих обязательства за Антона Горестова, — говорил Лыков.

Напомним, в начале июня собственник «Дяди Дёнера» Антон Лыков публично прокомментировал причины возникновения проблем у компании, а также стратегию их решения.

Тогда же предприниматель пояснял, обращаясь к держателям облигация, что для компании политически важно договориться со Сбербанком, чтобы он не пришел в сеть с иском и не подал на банкротство.

— Поэтому мы продолжаем обслуживать свой кредит и ведем переговоры о реструктуризации долга по поручительству. По нашим оценкам, в течение двух недель эта работа будет завершена. После этого мы планируем договариваться о реструктуризации основного долга, — подчеркнул Лыков.

Компания «Дядя Денер» основана в Новосибирске в 2009 году, управляет сетью кафе быстрого питания, в которых основу меню составляет шаурма. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами сети являются Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). Выручка в 2020 году — 369,8 млн руб., чистая прибыль — 35,8 млн руб.

В начале мая ООО «Дядя Денер» допустил технический дефолт при выплате купонов двух выпусков биржевых облигаций. Общая сумма неисполненных обязательств по первому выпуску составляет около 20,49 млн руб., по второму — 554,8 тыс. руб. Представители владельцев бондов обратились в суд. ООО «Юнилайн капитал менеджмент» предъявила иск на 50,5 млн руб., ООО «Монотон» — на 60,7 млн руб.

В общей сложности, судя по статистике Арбитражного суда Новосибирской области, с начала 2021 года к компании подано 7 исков.