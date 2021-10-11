Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

В конце октября Октябрьский районный суд Новосибирска начнет рассмотрение дела по иску ГУ МВД по Новосибирской области к депутату горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Антону Картавину и видеоблогеру Тимуру Ханову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

— Картавин А.В. и Ханов Т.Ф. привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ как организаторы несогласованного мероприятия, им было назначено наказание в виде административного ареста на срок от 7 до 10 суток, — напоминают в суде. — Судебные акты в отношении всех этих лиц вступили в законную силу.

По итогам привлечения к ответственности ГУ МВД требует взыскать с ответчиков более 3 млн рублей: во столько ведомство оценило работу своих сотрудников по задержанию организаторов и участников несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального зимой 2021 года.

— Сверхурочные деньги, выплаченные сотрудникам за время выполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, составили 3024877 рублей 30 копеек, — сообщается в расчете исковых требований, которое Антон Картавин разместил на своей странице в соцсети. — Затраты на ГСМ для задействованных в ходе выезда автомобилей ОВД составили 13161 рублей 09 копеек. Всего: 3011716,21 + 13161,09 = 3024877 рублей 30 копеек.

По словам Антона Картавина, он с иском не согласен.

— Люди мирно протестовали против коррупции, беззакония, отсутствия реального политического представительства и несменяемости власти, — рассказывает депутат. — Само собой, не всех устраивает такая нервная обстановка, и против мирных людей в рамках акции устрашения было выведено рекордное количество личного состава — вы все это видели сами и помните… Теперь во многих городах заводятся административные дела с требованием оплатить уже оплаченную нашими налогами работу полиции на зимних митингах.

Ранее аналогичный счет на оплату работ правоохранителей по итогам протестных акций получили коллега Картавина по горсовету и коалиции Сергей Бойко и еще несколько активистов на общую сумму в 2,8 млн рублей. При этом Сергей Бойко обратил внимание, что стоимость «услуги» полицейских из Новосибирска и районов Новосибирской области значительно разнятся.

— Парни из Мошковского и Ордынского районов обойдутся вам подешевле — 1500 рублей за человека; ребята из Колывани существенно дороже — 2700 рублей; дороже всего, конечно, заказать себе новосибирских полицейских — почти 4000 рублей, — сообщал Бойко. — Бизнесмены из полицейских так себе. У приличных предпринимателей принято вначале согласовывать с заказчиком объем услуг и их стоимость, а уже потом оказывать. Знал бы я тарифы заранее, может, предпочел бы побольше парней из Мошково и поменьше из Новосибирска.

Судебное заседание по иску ГУ МВД к Антону Картавину и Тимуру Ханову назначено на 20 октября.