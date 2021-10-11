В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

В 2021 году OpenBio прошел в Кольцово уже в 8 раз. Деловая повестка форума расширилась и заполнила своими площадками все четыре дня OpenBio.

Особое внимание на форуме уделили вирусологической повестке. Ведущие вирусологи и представители фармкомпаний продолжили прошлогоднюю дискуссию о противодействии коронавирусной пандемии, сообщила пресс-служба форума. Модератор площадки, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов пояснил:

— Мы подвели предварительные итоги с перспективами на будущее, обсудили текущую ситуацию с пандемией и диагностическими возможностями, разработку новых вакцин и посмотрели, насколько реально побороть эту коронавирусную инфекцию в ближайшие год-два. Также мы поговорили о положении дел в разных странах. Конкретно в России оно очень тяжелое и это связано с низким охватом вакцинации. И поэтому участники обсудили новые подходы к подаче данных по вакцинам и их главной роли в победе над пандемией.

По инициативе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на OpenBio-2021 был организован научный симпозиум «ВИРОМ России». Основное внимание привлек доклад биолога с мировым именем, члена Национальных академий наук США, России и Европы, ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации (штат Мэриленд) Евгения Кунина об эволюции вирусов. Логикой симпозиума, как объяснил заместитель генерального директора «Вектора» Александр Агафонов, было обсуждение необходимости консолидации усилий для подготовки к новым эпидемиям и созданию средств диагностики, профилактики и лечения.

— Проблема вирусов стала более острой, после последней пандемии. Мы все убедились, как один вид вируса может изменить устройство человеческого общения. Мировая экономика получила колоссальный урон. Но самые страшные потери — это 5 млн. человек, погибших от пандемии, — пояснил Александр Агафонов.

Широкое обсуждение развернулось на круглом столе «ВИЧ в России: новейшие разработки и проблемы фарммедобращения», где собрались активисты, пациенты, врачи и ученые, ведущие исследования в области борьбы с ВИЧ. Эксперты из разных регионов России обсудили важность обеспечения ранней диагностики и приверженности терапии, тенденции и проблемы в получении помощи людьми, живущими с ВИЧ, модели тестирования, стигматизацию, перспективы современных научных подходов к лечению. В финале дискуссии участники отметили важность комплексного подход к решению проблемы эпидемии ВИЧ и ценность открытого диалога.

Важным событием стало пленарное заседание, посвященное вопросам больших данных в проектах мегасайнс, обсуждению взаимодействия между центром коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и будущим суперкомпьютерным центром «Лаврентьев». В ходе дискуссии, как отметил один из участников, директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко, «в большей мере пришло осознание, насколько серьезная стоит задача по созданию цифровой обвязки ЦКП СКИФ».

Другую задачу обсуждения назвал академик РАН, директор федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, заместитель председателя СО РАН Михаил Воевода:

— Самый большой научный вызов находится в области лайфсайенс. Сейчас в США, в Европе, Китае реализуются масштабные проекты с такими названиями как «Миллион геномов», «100 тысяч геномов». В рамках этих проектов помимо генетической информации, будут получены и другие характеристики живой материи, и все это предстоит анализировать в едином комплексе для получения принципиально важной информации для решения вопросов здравоохранения, создания новых лекарственных препаратов и обеспечения устойчивого функционирования нашего общества.

Самой продолжительной по времени площадкой стала экспертная сессия «Технологии жизни». Ее логика осталась прежней — обсуждение научных методов и практик, позволяющих людям оставаться здоровыми и жить существенно дольше. В этом году на площадке были как доклады на общие темы, в научно-популярном стиле, так и узкоспециализированные выступления. Расширилась тематика: звучали доклады о гигиене рта и эстетике лица, о борьбе со стрессом в современном мире. По мнению модератора площадки, сооснователя и директора по развитию медикогенетического центра Genotek Артема Елмуратова, это был очень важный доклад — «когда говорим о долголетии, то подразумеваем, в том числе, долголетие нашего мозга, памяти и интеллекта».

Другими площадками стали: круглый стол «Вызовы ковидного периода»; экспертный диалог «Сделка с интеллектом» с участием патентных поверенных России и США; экспертная дискуссия «Bio-Food-Tech: тарелка будущего», на которой выступил академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев с докладом о проблемах питания населения; круглый стол «Развитие экосистемы технологического трансфера» и специализированная дискуссия «Снижение рисков в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний».

Подводя итоги всего комплекса мероприятий, его руководитель Юлия Линюшина отметила:

—Эволюция OpenBio отвечает на растущую потребность углубить диалог. На площадках поднимались серьезнейшие вопросы науки и ее стыковки с жизнью общества. Четырехдневный формат параллельной работы форума и конференции оправдал себя, планируем продолжать эту практику. Мы имеем возможность подключать топовых международных экспертов благодаря развитой онлайн-инфраструктуре OpenBio и новой архитектуре события. Отмечу расширение сотрудничества с «Вектором», площадка по вирому получила большое внимание со стороны прессы и научной общественности.

Восьмой форум OpenBio прошел в наукограде Кольцово Новосибирской области 5-8 октября. В работе научной конференции и делового форума приняли участие около 6 тыс. человек. Аудитория OpenBio-2021 значительно выросла: 920 офлайн-участников, 5027 человек присоединились к площадкам онлайн. Расширилась география: на научной конференции и деловом форуме работали специалисты из 42 регионов Российской Федерации и 15 стран мира.

Материал предоставлен пресс-службой форума OpenBio