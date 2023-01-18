Депутаты Госдумы отказали россиянам в ежегодных выплатах по 10 тысяч рублей на детей к началу учебного года

На пленарном заседании Госдума отклонила законопроект о ежегодных выплатах по 10 тыс. рублей родителям школьников к началу учебного года, сообщает РИА «Новости».

В 2020 году российское правительство впервые не поддержало проект по причине отсутствия в нем конкретных условий получения выплаты.

Однако законопроект внесли в Госдуму повторно в апреле 2021 года.

— Законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство, — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Деньги на выплаты планировалось выделить из федерального бюджета. Предполагалось, что ежегодные дополнительные расходы составят 165 млрд рублей. В 2021 году примерное количество школьников в стране насчитывало 16,5 млн учащихся.

Правительство и тогда указало, что инициаторы проекта не перечислили все необходимые документы для подачи заявки на получение выплаты.

Финансирование расходов на программу за счет Фонда национального благосостояния не соотносится с его целями, добавили в кабмине.

Напомним, что летом 2021 года родители школьников с 6 до 18 лет получали выплаты в размере 10 тыс. рублей. Кабмин РФ выделял на эти цели 200 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области установили среднедушевой доход, необходимый для выплаты за третьего ребенка.

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