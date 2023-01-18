Начались испытания эскалаторов на станции «Спортивная»

В Новосибирске сибирская экспертная компания, специализирующаяся на работе с подъемными устройствами, приступила к испытанию эскалаторов на станции метро «Спортивная» и подготовке механизмов к сдаче в Ростехнадзор. Как рассказали в компании «Спецтрансстрой», испытания проводятся в части грузоподьемности, частоты хода эскалаторной ленты, скорости, остановки и т.д. Для испытания подъемников разработана и согласована с надзорными органами специальная программа.

На «Спортивной» в общей сложности установлено 12 эскалаторов на 4 входных группах. Они соединяют вестибюль и кассовые залы с платформами станции. Подъем каждого устройства 6,9 метров. Для удобства маломобильных пассажиров смонтированы лифты.

Напомним, что прокуратурой города Новосибирска проведена проверка исполнения соблюдения мэрией города Новосибирска бюджетного законодательства в связи с нарушением сроков завершения строительства станции метро «Спортивная». По результатам проведенной проверки в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константина Васильева возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций (ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ).

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.