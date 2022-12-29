В регионе установили среднедушевой доход, необходимый для выплаты за третьего ребенка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписа постановление, согласно которому в регионе установлен среднедушевой доход, необходимый для получения пособия на третьего ребенка. Документ размещен на сайте правовой информации.

— Установить на 2023 год среднедушевой доход населения Новосибирской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраст трех лет, в размере 32 108 рублей, — говорится в постановлении.

Напомним, в 2022 году среднедушевой доход в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей составлял 27 850 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что единое социальное пособие в области будут получать около 170 тыс человек.

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