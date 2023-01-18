В декабре минимальный набор продуктов питания подорожал почти до 5578 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2022 года достигла почти 5578 рублей — за месяц эта сумма выросла на 1,1%, а за год — 4 %, сообщает Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 29,2%, на долю молочных продуктов приходится 22,1%, мяса и мясопродуктов — 18%, плодов и овощей — 12,2%, жиров — 5,8%, рыбы — 4,5%, чая, соли и специй — 3,6%, сахара и кондитерских изделий — 2,5%, яиц — 2,1%.

В абсолютных величинах самый дорогой минимальный набор продуктов в Красноярском крае — 6350,94 рубля, самый дешевый в Омской области — 4963,40 рубля. Больше всего за год минимальный набор подорожал в Республике Алтай — на 7,2%.

Напомним, стоимость минимального набора продуктов определена из расчета норм потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

Ранее, Новосибирскстат сообщал о том, что всего за 2022 год цены на продовольственные товары выросли на 9,4%, непродовольственные — на 10,4%, услуги — на 12,5%. По итогам 2021 года уровень инфляции в Новосибирской области составил 9,2%.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2022 году ритейл остро почувствовал сокращение потребления.

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