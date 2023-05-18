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Депутаты Госдумы предложили решение проблемы злостных алиментщиков

  • 18/05/2023, 09:51
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создание специального государственного алиментного фонда
Речь идет о создании специального государственного алиментного фонда, который мог бы оперативно закрывать долги по алиментам и истребовать их с неплательщиков.

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, ранее с аналогичным предложением обратилась к президенту России федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она привела данные, согласно которым количество жалоб на неуплату алиментов за минувший год увеличилось на 26%, а количество неоконченных исполнительных производств о взыскании к концу года превышало 770 тысяч.

— Суть законопроекта в том, чтобы дети и их матери получали выплаты сразу, через государственный фонд, а государство потом само искало неплательщиков и истребовало с них долг. <…> Через фонд государство обеспечит своевременные и полные выплаты на детей, выполняя свои социальные функции, — пояснил Сергей Миронов.

Лидер СРЗП напомнил, что также рассказывал об этой инициативе на встрече с Президентом Владимиром Путиным в феврале 2021 года, который, в свою очередь, сказал, что вопрос изучается правительством.

Ранее редакция сообщала, что российским семьям хотят помочь накопить на первый взнос по ипотеке.

Фото: freepik.com — racool_studio 

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Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : финансы семья неплательщики алиментов жалобы на неуплату алиментов государственный алиментный фонд власть алименты


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