Депутаты Госдумы предложили решение проблемы злостных алиментщиков

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, ранее с аналогичным предложением обратилась к президенту России федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она привела данные, согласно которым количество жалоб на неуплату алиментов за минувший год увеличилось на 26%, а количество неоконченных исполнительных производств о взыскании к концу года превышало 770 тысяч.

— Суть законопроекта в том, чтобы дети и их матери получали выплаты сразу, через государственный фонд, а государство потом само искало неплательщиков и истребовало с них долг. <…> Через фонд государство обеспечит своевременные и полные выплаты на детей, выполняя свои социальные функции, — пояснил Сергей Миронов.

Лидер СРЗП напомнил, что также рассказывал об этой инициативе на встрече с Президентом Владимиром Путиным в феврале 2021 года, который, в свою очередь, сказал, что вопрос изучается правительством.

Ранее редакция сообщала, что российским семьям хотят помочь накопить на первый взнос по ипотеке.