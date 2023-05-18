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Минсельхоз уполномочат проводить инвентаризацию виноградных насаждений

  • 18/05/2023, 10:28
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Минсельхоз уполномочат проводить инвентаризацию виноградарских насаждений
А на этикетках бутылок с вином добавят информацию о его виде и производителе.

Соответствующий законопроект внесен депутатами Константином Бахаревым и Сергеем Алтуховым, Госдума уже приняла его в первом чтении на заседании 17 мая, передает «Парламентская газета».

Согласно документу, чтобы определить границы насаждений, можно будет воспользоваться системой ГЛОНАСС.

По словам Константина Бахарева, важно, чтобы «виноградопригодные земли были включены в хозяйственный оборот, а не отдавались под коммерческую застройку».

Кроме того, документ регламентирует то, что виноградари будут вправе получать компенсацию расходов на закладку виноградников, а также раскорчовку виноградников, переставших плодоносить.

Ранее редакция сообщала, что аграрии вынуждены экономить на удобрениях.

Фото: freepik.com — wirestock 

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : поддержка бизнеса Минсельхоз России инвентаризация виноградарских насаждений законопроект Госдума вино бизнес


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