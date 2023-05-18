Минсельхоз уполномочат проводить инвентаризацию виноградных насаждений

Соответствующий законопроект внесен депутатами Константином Бахаревым и Сергеем Алтуховым, Госдума уже приняла его в первом чтении на заседании 17 мая, передает «Парламентская газета».

Согласно документу, чтобы определить границы насаждений, можно будет воспользоваться системой ГЛОНАСС.

По словам Константина Бахарева, важно, чтобы «виноградопригодные земли были включены в хозяйственный оборот, а не отдавались под коммерческую застройку».

Кроме того, документ регламентирует то, что виноградари будут вправе получать компенсацию расходов на закладку виноградников, а также раскорчовку виноградников, переставших плодоносить.

Ранее редакция сообщала, что аграрии вынуждены экономить на удобрениях.