Экс-директора МКУ «Калининское» приговорили к 7 годам за взятки и халатность

Калининский районный суд Новосибирска провозгласил приговор в отношении Сергея Кулешова, бывшего директора муниципального казенного учреждения Новосибирска «Калининское». Суд признал Кулешова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки).
По данным следствия и суда, осужденный, являясь директором муниципального казенного учреждения в городе Новосибирске, в период с января 2018 по октябрь 2019 года реализовывал свой преступный умысел на взятку за общее покровительство и попустительство по службе при подписании им актов приемки оказанных услуг по законченным муниципальным контрактам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В этот период времени осужденный получил взятку в сумме свыше 100 тысяч рублей за подписание актов приемки оказанных услуг по контрактам.
— Вместе с тем виновный удостоверил факт соответствия выполненных работ условиям контракта, тем самым обеспечил оплату услуг из средств бюджета на сумму свыше 2 миллионов рублей, — сообщает следственный комитет.
Кроме того, по данным следствия и суда, осужденный, являясь руководителем юридического лица, организовал в 2020 году подготовку и предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» фиктивных документов о якобы выполненных возглавляемой им организацией работах по установке в здании детского сада-яслей в городе Новосибирске тактильно-визуальных индикаторов при устройстве полов.
— По первой статье подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей, по данной статье он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — говорится в решении суда. —
За совершение преступления, предусмотренного второй статьей, экс руководителю муниципального учреждения назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в десятикратном размере от суммы взятки в размере 1 472 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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