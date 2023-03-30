В общежитии на Станционной снова проблемы с крышей

Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку состояния здания общежития на ул. Станционной, где в октябре прошлого года ураганом была сорвана крыша, а в январе – феврале шли ремонтные работы. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области, приложив фото разваливающихся потолков в помещении общежития.

— Прокуратура даст оценку качеству проведенных ремонтных работ, действий подрядной и управляющей организаций, — сообщает ведомство. — Восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры.

В то же время напомним, что в феврале ремонтные работы на объекте пришлось приостановить из-за скопившихся на чердаке снега и наледи.

— Ремонт приостановлен из-за снега и льда на чердаке, — рассказывала СМИ собственник жилья Светлана Осипова. — Сказали, что будут ловить момент, когда начнёт таять. Если начнут долбить раньше, всё развалят.

Месяцем ранее в общежитии прорвало трубу, и результате здание затопило. При этом шесть семей, квартиры которых пострадали от воды во время срыва кровли и затопления, отказались покидать свое жилище на время ремонта и переехать в маневренный фонд. Принятое решение они объяснили желанием контролировать процесс восстановления крыши и ремонта в их квартирах.

— В маневренный фонд переселяют из ветхого жилья. Еще не доказано, что наш дом — аварийный. Прокуратура вынесла мэрии предписание провести экспертизу, оно на рассмотрении, — поясняли жители своё решение. — Мы настаиваем на полном расселении дома. Ждем ответ из Следственного комитета.

При этом само здание общежития на Станционной, несмотря на его «почтенный» возраст в 73 года, муниципальные власти, как сообщают собственники жилья, не спешат признать аварийным с последующем расселением людей. Таково было решение специальной комиссии, посетившей общежитие в середине февраля.

Ранее редакция сообщала, как коммунальная отрасль города выглядит в разрезе аудиторских проверок.