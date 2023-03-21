Глава района обещал содействие сельским жителям в решении «мусорных» вопросов

В руководстве Новосибирского района обещали посодействовать жителям Плотниковского сельсовета в решении наболевшего для них вопроса будущего строительства мусорного полигона на территории соседнего сельсовета — Раздольненского. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил источник в Плотниковском сельсовете по итогам встречи с главой Новосибирского района Андреем Михайловым, посвящённой социально-экономическому развитию сельсовета.

— Большинство выступавших общественников и депутатов высказывались отрицательно (О перспективах строительства полигонов. — Ред.), никто здесь не видит положительных факторов, — рассказывает собеседник редакции. — Глава района сообщил, что готов вести диалог с населением, с общественными организациями. Глава сказал, что донесёт точку зрения общественности и информацию о том, какая обстановка сложилась на территории сельсовета до руководства и будет говорить, какая реакция населения на подобные объекты.

— Верх-Тула будет находиться в 500 метрах от будущей свалки, Жеребцово — в километре, — комментировал один из организаторов акции, депутат Новосибирского райсовета и лидер районных коммунистов Виталий Тихов. — Нам говорят, что все будет безопасно, но нигде в России не было такого.

Напомним, что «мусорополигонные» перспективы уже не первый год становятся поводом для протеста жителей прилегающих сельсоветов, собственников дачных участков и поддерживающих их политиков и экологов. Последняя протестная акция прошла в начале марта около театра «Глобус» в центре Новосибирска. В ней приняли участие около ста сельских жителей, выступающих против строительства полигонов на территориях как Раздольненского, так и Верх-Тулинского сельсоветов Новосибирского района. Участники акции потребовали рассмотреть альтернативные земельные участки под данные объекты.

Ранее редакция сообщала о том, как решается вопрос соседствующих с мусорным полигоном жителей Хилокского микрорайона Новосибирска.