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Глава района обещал содействие сельским жителям в решении «мусорных» вопросов

  • 21/03/2023, 16:55
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протест против мусорных полигонов
По крайней мере, речь идёт о том, чтобы донести их позицию до регионального руководства.

В руководстве Новосибирского района обещали посодействовать жителям Плотниковского сельсовета в решении наболевшего для них вопроса будущего строительства мусорного полигона на территории соседнего сельсовета Раздольненского. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил источник в Плотниковском сельсовете по итогам встречи с главой Новосибирского района Андреем Михайловым, посвящённой социально-экономическому развитию сельсовета.

Большинство выступавших общественников и депутатов высказывались отрицательно (О перспективах строительства полигонов.  Ред.), никто здесь не видит положительных факторов, рассказывает собеседник редакции. Глава района сообщил, что готов вести диалог с населением, с общественными организациями. Глава сказал, что донесёт точку зрения общественности и информацию о том, какая обстановка сложилась на территории сельсовета до руководства и будет говорить, какая реакция населения на подобные объекты.

пикет против мусорных полигонов

Против мусорных полигонов выступили около ста сельских жителей

Напомним, что «мусорополигонные» перспективы уже не первый год становятся поводом для протеста жителей прилегающих сельсоветов, собственников дачных участков и поддерживающих их политиков и экологов. Последняя протестная акция прошла в начале марта около театра «Глобус» в центре Новосибирска. В ней приняли участие около ста сельских жителей, выступающих против строительства полигонов на территориях как Раздольненского, так и Верх-Тулинского сельсоветов Новосибирского района. Участники акции потребовали рассмотреть альтернативные земельные участки под данные объекты.

Верх-Тула будет находиться в 500 метрах от будущей свалки, Жеребцово  в километре, комментировал один из организаторов акции, депутат Новосибирского райсовета и лидер районных коммунистов Виталий Тихов. Нам говорят, что все будет безопасно, но нигде в России не было такого.

 

Ранее редакция сообщала о том, как решается вопрос соседствующих с мусорным полигоном жителей Хилокского микрорайона Новосибирска.

Фото реготделения КПРФ

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Рубрики : ЦУР Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : экологический ущерб утилизация мусора мусорные полигоны акция протеста


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