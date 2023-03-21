Глава района обещал содействие сельским жителям в решении «мусорных» вопросов

В руководстве Новосибирского района обещали посодействовать жителям Плотниковского сельсовета в решении наболевшего для них вопроса будущего строительства мусорного полигона на территории соседнего сельсовета — Раздольненского. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил источник в Плотниковском сельсовете по итогам встречи с главой Новосибирского района Андреем Михайловым, посвящённой социально-экономическому развитию сельсовета.
— Большинство выступавших общественников и депутатов высказывались отрицательно (О перспективах строительства полигонов. — Ред.), никто здесь не видит положительных факторов, — рассказывает собеседник редакции. — Глава района сообщил, что готов вести диалог с населением, с общественными организациями. Глава сказал, что донесёт точку зрения общественности и информацию о том, какая обстановка сложилась на территории сельсовета до руководства и будет говорить, какая реакция населения на подобные объекты.
— Верх-Тула будет находиться в 500 метрах от будущей свалки, Жеребцово — в километре, — комментировал один из организаторов акции, депутат Новосибирского райсовета и лидер районных коммунистов Виталий Тихов. — Нам говорят, что все будет безопасно, но нигде в России не было такого.
Ранее редакция сообщала о том, как решается вопрос соседствующих с мусорным полигоном жителей Хилокского микрорайона Новосибирска.
Фото реготделения КПРФ
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