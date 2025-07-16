Депутаты КПРФ просят прокуратуру проверить тарифы ЖКХ

Индексация тарифов ЖКХ в Новосибирской области, вступившая в силу с начала июля и совпавшая с чередой коммунальных аварий, должна быть подвергнута тщательной проверке со стороны компетентных органов. Таково мнение депутатов фракции КПРФ в областном парламенте: Романа Яковлева, Якова Новоселова и Владимира Анисимова, которые официально обратились в региональную прокуратуру, антимонопольную службу и департамент по тарифам.

В запросе депутаты акцентируют внимание на том, что увеличение коммунальных платежей с 1 июля спровоцировало значительный общественный отклик. Подтверждением тому служит активная реакция жителей на протестный пикет, организованный новосибирскими коммунистами, а также внушительное количество подписей (более 65 тысяч), собранных в поддержку инициативы КПРФ о национализации жилищно-коммунального комплекса и энергетической отрасли. Подчеркивается контраст: с одной стороны, наблюдается рост благосостояния крупнейших российских бизнесменов на 24 миллиарда долларов, а с другой – увеличивается совокупная задолженность населения по коммунальным платежам, достигшая к концу прошлого лета 1,2 триллиона рублей, что свидетельствует о растущей финансовой нагрузке на граждан.

— Просим вас дать оценку обоснованности повышения тарифов в сфере ЖКХ в Новосибирской области и возможности изменения механизма формирования тарифов на последующие периоды, — говорится в обращении.

Данное обращение подписано членами фракции КПРФ в Законодательном собрании: Владимиром Анисимовым, Яковом Новоселовым и Романом Яковлевым.