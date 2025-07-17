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Заявил не значит поступил: количество заявлений в вузы и колледжи Новосибирска бьет рекорды

  • 17/07/2025, 09:00

Заявил не значит поступил: количество заявлений в вузы и колледжи Новосибирска бьет рекорды
Но это не является показателем роста популярности учебных заведений

Во всех регионах России, в том числе и в Новосибирске в самом разгаре кампания по приему документов в учебные заведения среднего профессионального и высшего образования. В российские вузах уже зарегистрировано около 4 миллионов заявок от 540 тысяч поступающих. что более 37 тысяч заявлений приняли педагогические вузы страны. При этом промежуточные результаты приемной кампании 2025 года показывают высокий интерес абитуриентов к педагогическим направлениям.

По данным Новосибирского государственного педагогического университета, на 15 июля общее число заявлений, поданных абитуриентами, значительно превысило показатели прошлого года и достигло показателя 41 392 (в прошлом году за всю кампанию было подано 38 000 заявлений). И это при том, что до завершения приема документов от абитуриентов осталось еще десять дней. Установлен в вузе и очередной личный рекорд: на 14 июля было принято 4 440 заявлений. Это уже превысило цифры всех предыдущих лет.

Растет и количество заявлений от абитуриентов новосибирских колледжей. Напомним, в ходе приемной кампании в 2024 году выпускники школ подали в колледжи Новосибирской области почти 58 тысяч заявлений о поступлении, что вдвое превышает показатели 2023 года, когда всего было подано 27 тысяч документов. Ожидается, что в 2025 году желающих поступить в средние учебные заведения страны будет еще больше: только за две недели приемной кампании поступило 450 тысяч документов, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее.

Растущий интерес абитуриентов к системе среднего профессионального образования эксперты связывают с повышением его престижа и с большей информационной доступностью. Сами же выпускники объясняют это стремлением, как можно раньше выйти на рынок труда и желанием избежать стресса, связанного со сдачей ЕГЭ после 11 класса.

— Я вижу, как старшеклассники переживают по поводу ЕГЭ. И мне этого совсем не хочется. Поэтому я решила получить профессию дизайнера сначала в колледже, а уже потом поступить в высшее учебное заведение, — рассказала корреспонденту Infopro54 новосибирская девятиклассница Виктория Богданова.

При этом в приемных комиссиях колледжей заявляют о том, что значительно возросшее количество поданных в приемную комиссию заявлений не гарантирует увеличения количества учащихся.

— Я не замечаю какого-то роста популярности среднего профессионального образования. В последние годы ситуация сильно не меняется и в колледж приходит примерно одинаковое количество обучающихся. Безусловно, второй год заявлений от абитуриентов поступает на порядок больше, но это связано исключительно с тем, что подавать их стали через Госуслуги. К нам приходят документы от ребят из Якутии, Алтая и даже из Москвы. Но вряд ли все они приедут к нам учиться. Либо один выпускник школы может подать заявления сразу на несколько специальностей – лишь бы куда-нибудь взяли, но пойдет то он учиться только на одну, — пояснила редакции Infopro54 секретарь приемной комиссии Новосибирского Политехнического колледжа Анна Серебрякова.

Стоит отметить, что 16 июля в Госдуму внесен законопроект, который предполагает, что девятиклассники, не сдавшие ГИА, получат возможность бесплатно освоить рабочую специальность. В пояснительной записки депутаты указывают на то, что для восполнения дефицита рабочих кадров в России, необходимо не только популяризировать рабочие профессии, но и расширять возможности их бесплатного получения.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в колледжи Новосибирской области смогут поступить 25 266 выпускников школ. 13,5 тысяч мест профинансирует региональный бюджет, 1,5 тысячи — федеральный, 11,7 тысяч — физические и юридические лица. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Учреждения профессионального образования Колледжи вузы


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