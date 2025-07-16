«Очередная подножка предпринимателям»: новосибирский эксперт Пинигина оценила запрет электросамокатов в регионе

Один за другим российские регионы запрещают прокат электросамокатов. Первыми прокат электросамокатов запретили власти Благовещенска Амурской области. Теперь размещение мобильных средств в городе облагается штрафом до 100 тыс. руб. Вслед за Благовещенстком средства индивидуального передвижения «отменили» в городе Елабуга в Татарстане. Власти уточняется, что при организации несанкционированного пункта проката самокатов всю мобильную технику попросту вывезут на штрафную стоянку. И такие случаи в городе уже были.

В Новосибирске конфликт пешеходов и электросамокатчиков также становится все острее. Только с апреля по июнь 2025 года в городе через чат-бот Ассоциации операторов микромобильности поступило 2021 обращение о нарушениях правил каршеринга электросамокатов. Половина жалоб касалась неправильной парковки (50 %), четверть — езды вдвоём на самокатах (25 %), пятая часть — перевозки детей без учёта возрастных ограничений (20 %). Остальные сообщения были связаны с опасным вождением и отказом спешиваться в зонах пешеходного доступа. По состоянию на 12 июня 2025 года в Новосибирске произошло 48 аварий с участием электросамокатов (в 2024 году было 27 таких случаев). В этих ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, что на 2 больше, чем в прошлом году.

Новосибирские власти регулярно ужесточают правила проката и поездок на электросамокатах. Так, с начала этого летнего сезона на парковочных площадках ввели специальную разметку. Помимо этого, все электросамокаты теперь должны быть оборудованы номерными знаками для идентификации с помощью систем фото- и видеофиксации. А новосибирские сервисы аренды электросамокатов с этого «прокатного» сезона обязаны ограничивать скорость передвижения: до 20 км/ч на велодорожках и в велосипедных зонах, до 15 км/ч на велодорожках в парках, до 10 км/ч в зонах с интенсивным движением и вблизи образовательных учреждений (в радиусе 50 метров), и до 5 км/ч в жилых зонах, обозначенных дорожными знаками. Использование электросамокатов на тротуарах шириной менее 2,25 метров теперь запрещено, как и в отдельных зонах, например, на Монументе Славы и в Сквере Славы.

Но тотальный запрет индивидуальных средств передвижения пока местными властями не рассматривается. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина пояснила редакции Infopro54, что метод такого рода «закручивания гаек» в столице Сибири не сработает, а бизнесу создаст очередную стрессовую ситуацию.

— Это лишь очередная подножка предпринимателям. Ведь данный запрет распространяется конкретно на прокатный бизнес, как на определенный вид деятельности. Обычные люди просто пересядут на собственные электросамокаты. Ведь привыкшие к такому роду передвижения и развлечения горожане не станут от него отказываться, а пойдут в магазин и купят себе личный транспорт, — уверена эксперт.

Вместо тотального запрета управляющая бюро предлагает искать компромиссные решения, которые устроят все стороны.

— Ограничение скорости, запретные зоны, а в идеале – специально оборудованные дорожки. Более того, я уверена, что если на территории города решат организовать специальные зоны для электросамокатов, сами предприниматели будут готовы вкладываться в их обустройство, — резюмировала Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска могут оставить жалобы на недобросовестных водителей электросамокатов через специальный чат-бот в Telegram-канале «Самокаты: общественный контроль».