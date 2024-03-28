Депутаты поддержали предложенный региональными властями план реализации наказов на 2024 год

На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области депутаты поддержали предложенный региональным Правительством план реализации наказов на 2024-й год. Как доложил министр экономического развития Лев Решетников, уточнённый план включает в себя 1178 наказов. Первый план, представленный осенью прошлого года, включал 685 наказов, — рост практически в два раза. Увеличился и объём финансирования – на 8 млрд рублей. Сегодня он составляет 28,7 миллиардов рублей.

Пример Новосибирской области уникален, подчеркнул на сессии Губернатор Андрей Травников.

― Только в нашем регионе есть отдельный закон по наказам, и программа наказов является инструментом для бюджетного планирования. Причём, с каждым созывом Законодательного Собрания масштаб этой программы возрастает и объём финансирования на исполнение программы наказов увеличивается. Это очень кропотливая работа, потому что важно услышать и депутатов, и избирателей, и одновременно обеспечить выполнение всех остальных программ, национальных и федеральных проектов. Их мероприятия тоже направлены на решение задач на местах, и я считаю, что в рамках совместной работы нам это удаётся, — заявил глава региона.

Уникальность закона о наказах отметил и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

― К нам приезжают представители других регионов посмотреть, как он работает, — чтобы изучить и внедрить у себя, ― прокомментировал Шимкив.

Самое большое количество наказов в сферах ЖКХ, образования, дорожной инфраструктуры. С точки зрения финансирования лидерство у сфер образования (11,2 млрд рублей), здравоохранения (5,9 млрд) и ЖКХ (4,5 млрд).

По словам министра экономического развития региона, механизм реализации наказов развивается, и наказы с каждым годом все больше интегрируются в бюджетную систему Новосибирской области.