Произошла осечка: студент-медик из Сибири выжил после двойного самоубийства

Студент 3-го курса Сибирского государственного медицинского университета приехал к новому приятелю в республику Коми и убил его.

20-летний Павел из Томской области и 25-летний Никита из Сыктывкара познакомились в соцсетях и договорились о парном самоубийстве. Так как оружие было у Никиты, 26 марта сибиряк приехал в его город.

По информации Baza, молодые люди решили проверить оружие в ближайшем лесу. После пристрелки они вернулись в квартиру, которую сняли и договорились, что первым будет Никита. Но план «капкан» провалился. Студент выстрелил парню в затылок, а сам не смог совершить задуманное из-за осечки, которая сломала оружие. А потом и вовсе передумал умирать.

Сибиряк позвонил в полицию, признался в убийстве и сдался. На него возбуждено дело.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подросток совершил суицид после того, как ему не удалось разбогатеть. Родители и близкие друзья 17-летнего студента требуют разобраться с банком, который агитировал парня стать богатым и успешным.