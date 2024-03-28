Курьеры из службы доставки взорвали бомбочку в подъезде жилого дома в Новосибирске

В Новосибирске молодые люди, один из которых курьер, взорвали бомбочку.

Случай произошел в подъезде дома по адресу улица Зорге, 32.

Причины такого поступка до сих пор не известны. Хулиганы подняли на уши весь подъезд и сбежали.

— Перепугали весь первый этаж, дети были одни дома, — отметила подписчица паблика «Инцидент Новосибирск».

Она поделилась фото и видео. В кадре двое парней заходят в подъезд здания и прямо у двери поджигают петарду, после этого оба быстро убегают на улицу.

Ранее редакция сообщала о том, что взрывы прогремели в отделении банка в Новосибирске.