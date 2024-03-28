Курьеры из службы доставки взорвали бомбочку в подъезде жилого дома в Новосибирске

В Новосибирске молодые люди, один из которых курьер, взорвали бомбочку.
Случай произошел в подъезде дома по адресу улица Зорге, 32.
Причины такого поступка до сих пор не известны. Хулиганы подняли на уши весь подъезд и сбежали.
— Перепугали весь первый этаж, дети были одни дома, — отметила подписчица паблика «Инцидент Новосибирск».
Она поделилась фото и видео. В кадре двое парней заходят в подъезд здания и прямо у двери поджигают петарду, после этого оба быстро убегают на улицу.
Ранее редакция сообщала о том, что взрывы прогремели в отделении банка в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru