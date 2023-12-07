Депутаты полностью запретили школьникам пользоваться телефонами на уроках

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время занятий.

Отмечается, что к второму чтению из законопроекта исключили положение, в соответствии с которым использование телефонов допускалось в предусмотренных образовательной программой случаях. Теперь, по словам главы комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой, в таких случаях будут использоваться школьные гаджеты, а не личные.

Согласно документу, телефоны разрешается использовать только в ситуациях, если возникла опасность, которая угрожает жизни или здоровью учащихся и работников образовательной организации.

Ранее редакция сообщала, что в начальных и средних классах школы урок труда станет обязательным предметом.