Растительное масло из рапса начал производить завод под Новосибирском

Год назад собственники АО «Новосибирскхлебопродукт» приняли решение о строительстве маслозавода на базе Татарского элеватора. На площадке планировалось выпускать растительное масло.

— 30 ноября начали пуско-наладочные работы с оборудованием, получили первое рапсовое масло, — сообщил гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

По его словам, оборудование для нового производства компания закупила у новосибирского производителя ООО «Агроинженеринг».

— Мощность оборудования — 100 тонн/сутки в две очереди. Сейчас вводим первые 50 тонн/сутки, — говорит Соколов. — Впереди регулировка и пуск. В год планируем перерабатывать до 1200 тонн сырья.

Произведенную продукцию компания планирует в основном экспортировать в Китай, который ежегодно закупает в России около 1 млн тонн рапсового масла.

— Рапсовое масло сегодня самый продаваемый экспортный вид масла в России, за исключением подсолнечного, — пояснил Infopro54 Сергей Соколов. — Мы решили начать производство с рапсового масла, так как вокруг предприятия расположены рапсовые поля, и мы заключили договоры с местными сельхозпредприятиями о закупке культуры. Пока предлагаемого ими сырья нам хватит, а через год проанализируем работу, посмотрим на загрузку, и, возможно, будем принимать решение о расширении. Конкуренции с другими производителями мы не боимся. В Алтайском крае рапсовое масло сегодня производит около 40 предприятий и для всех есть работа.

Напомним, в декабре прошлого года «Новосибирскхлебопродукт» принял решение о создании компании ООО «Русское масло» в Татарске.

В августе 2021 года гендиректор «Новосибирскхлебопродукта» Сергей Соколов рассказывал редакции Infopro54 о том, что компания намерена экспортировать в Китай готовый продукт — льняное масло, а на площадке ООО «Татарскзернопродукт» планируется создание маслоэкстракционного цеха. Соколов отмечал, что компания уже нашла партнера в Китае для реализации этого проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре 2023 года на площадку «Южного ПЛП» зашел первый резидент, который будет производить масло из рапса и льна. Эта продукция также будет поставляться на экспорт в Китай.