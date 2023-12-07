Пенсионеру выплатят 40 тысяч за нападение бродячих собак под Новосибирском

Прокуратура города Оби Новосибирской области добилась возмещения морального вреда пенсионеру за нападение на него бродячих псов.

Инцидент произошёл 25 сентября 2021 года в городе Обь — две бездомные собаки набросились на жителя города и покусали его. Мужчина обратился в прокуратуру.

— Проверкой установлено, что пенсионера укусили две бездомные собаки, после чего ему была оказана медицинская помощь. Помимо телесных повреждений причинены нравственные и физические страдания, — пояснили в ведомстве.

Прокуратура через суд добилась возмещения морального вреда пенсионеру.

Обской городской суд Новосибирской области удовлетворил заявленные прокурором требования, и взыскал с администрации в пользу пенсионера 40 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обязала администрацию города Обь выплатить родителям покусанного собаками ребёнка штраф 50 тысяч рублей.