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Депутаты предложили назначить новую ежегодную выплату семьям с детьми

  • 01/06/2023, 12:22
Автор:
новая ежегодная выплата семьям с детьми
Она должна составить 20 % от прожиточного минимума.

Семьям с детьми предложили назначить новую ежегодную выплату к Международному дню защиты детей в размере 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму подготовила фракция ЛДПР, передают «Известия».

Депутаты аргументировали тем, что в этот день большинство родителей стремятся порадовать своих детей, посещая с ними различные праздничные мероприятия, кафе и кинотеатры.

— Предусмотренная законопроектом небольшая выплата, приуроченная к Международному дню защиты детей, позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки, а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей, — цитирует документ издание.

Таким образом, если законопроект будет одобрен, то со следующего года родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет будут предоставлять ежегодную выплату ко Дню защиты детей за счет средств федерального бюджета.

Так, согласно утвержденному в стране в этого года размера прожиточного минимума в 14,37 тыс. рублей, сумма выплаты может составить 2,8 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что нужно знать о Едином пособии.

Фото: freepik.com — prostooleh 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : законопроект о ежегодной выплате для детей ежегодная выплата семьям с детьми ежегодная выплата ко Дню защиты детей Госдума выплаты семьям с детьми


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