Основные работы в парке Арена завершатся к Дню города

Основные работы в парке «Арена» завершаться ко Дню города. Об этом сообщила Анатолия Локтя на своей страницы в Телеграм.

— Продолжаем озеленять территорию, оборудовали остановку общественного транспорта, расставили указатели. Детская, баскетбольная и волейбольная площадки готовы, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в планах обустроить прибрежную зону и открытый бассейн.

Напомним, что благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Для парка расчистили прибрежную полосу. Подрядчиком работ выступило ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

— Проектом предусмотрено, что на территории парка и прилегающих территориях будут проводиться большие спортивные мероприятия, в том числе марафон и полумарафон, а также мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», — сообщал в начале февраля заместитель директора муниципального учреждения «Городские парки» Игорь Долозов в ходе отчета управления по благоустройству общественных пространств об итогах работы в 2022 году. — В перспективе произойдет объединение парка «Арена» и Бугринской рощи через создание благоустроенной рекреационной зоны вдоль реки Обь. Ее рабочее название — «Парк Усть-Тула».

Ранее редакция сообщала о том, что в парке «Арена» к Дню города планируют открыть визит-центр.