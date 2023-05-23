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Единое пособие: что нужно знать

  • 23/05/2023, 13:25
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актуальные вопросы о едином пособии
Кто вправе получать, когда подавать заявление, на эти и многие другие вопросы отвечает пресс-служба Отделения СФР.

С 1 января в России предоставлена возможность получить новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (Единое пособие). Оно выплачивается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и на детей в возрасте от 0 до 17 лет.

В Новосибирской области уже около 150 тысяч жителей региона стали получателями Единого пособия.

Кто вправе получать, когда подавать заявление, на эти и многие другие вопросы отвечает пресс-служба Отделения СФР.

В семье несколько детей указанного возраста. Необходимо подавать одно заявление или на каждого отдельно?

Всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка. Если же в заявлении вы отметите «галочкой» только определенного ребенка, то в случае одобрения на него Единого пособия прежние выплаты, оформленные на других детей, будут продолжены до истечения срока, на который они установлены, а их выплаты за расчетный период будут участвовать при подсчете СДД семьи.

В ведомстве отметили, что в заявлении важно указывать всех детей в семье для проведения комплексной оценки нуждаемости семьи.

Когда подавать заявление на получение Единого пособия на новорожденного ребенка?

В любое время после рождения ребенка. Стоит учитывать, что, если подать заявление в течение шести месяцев с месяца рождения ребенка, то пособие назначат с рождения ребенка, но не раньше 1 января 2023 года, и перечислят сумму за прошедшие месяцы. Если подать заявление после того, как ребенку исполнилось полгода, то выплату установят с месяца обращения.

Работающие родители вправе одновременно получать Единое пособие и пособие по уходу до полутора лет?

Да. Если после оформления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (через работодателя) среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе (в Новосибирской области этот показатель на текущий год составляет 14 728 руб.), и семья проходит по критериям комплексной оценки нуждаемости, Единое пособие будет назначено. Для этого семье необходимо подать соответствующее заявление, например, через портал Госуслуг.

Можно ли получать одновременно Единое пособие и ежемесячную выплату из средств маткапитала на детей до трех лет?

Да, в случае, если семье с ребенком до трех лет установлено Единое пособие, и при этом среднедушевой доход семьи остается ниже двух прожиточных минимумов (в Новосибирской области этот «порог» составляет в текущем году 32 108 рублей на человека), то такая семья может обратиться за ежемесячной выплатой из средств маткапитала при условии, что капитал еще не потрачен.

Сообщать или нет в Социальный фонд сведения об изменении состава семьи и доходов, если они произошли после подачи заявления на Единое пособие?

Нет. И вносить изменения в заявление также не надо. Выплата устанавливается на год (на 12 мес.), и данные изменения (обстоятельства), будут учтены при рассмотрении заявления через год.

Условия установления Единого пособия будущей маме

Единое пособие назначается при обращении женщины после наступления срока беременности 12 недель, а вот на учет в медицинскую организацию она должна встать в период с шести до 12 недель беременности. Сведения о постановке на учет и о посещении беременной женщиной врача в органы СФР поступают в рамках межведомственного взаимодействия. Размер пособия также зависит от доходов семьи, и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе. При этом для расчета берется ПМ для трудоспособного населения. Выплата производится до рождения ребенка (за полный месяц в месяц рождения).

Условия установления Единого пособия будущей маме

Опекуны детей вправе обратиться с заявлением на установление Единого пособия?

Да. Только в таком случае права должны быть подтверждены соответствующими документами, с которыми опекуну (попечителю) ребенка нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда для подтверждения своих полномочий. В случае, когда происходит отмена усыновления или опеки, то выплата прекращается.

Кто не входит в состав семьи при расчете среднедушевого дохода?

  • Лица, находящиеся на полном гособеспечении;
  • лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах в отношении ребенка, на которого подается заявление;
  • военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в высших военных организациях и не заключившие контракт о прохождении военной службы;
  • состоящие в браке несовершеннолетние дети заявителя, а также дети в возрасте до 23-х лет, если они учатся на очном отделении;
  • лица, заключенные под стражу и отбывающие наказание;
  • лица, находящиеся в розыске.

Получаем пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Оно установлено до конца мая. Когда стоит подавать заявление на Единое пособие?

Право на получение «прежнего» детского пособия сохраняется до назначения единого пособия или до окончания периода, на который оно было установлено. Если срок окончания выплаты (в т.ч. выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет) до 30 апреля, то заявление на установление Единого пособия следует подать в мае текущего года. При обращении за единым пособием в мае, выплата будет установлена с 1 мая 2023 года. Если выплата установлена до 31 мая 2023 года, то пособие будет выплачено по графику за май в начале июня, и соответственно в июне нужно подать заявление на установление Единого пособия. При подаче заявления в июне срок назначения будет с 1 июня 2023 года.

Можно ли подать заявление на Единое пособие, а потом отказаться в пользу другой выплаты?

Так сделать нельзя, поясняют на Госуслугах, т.к. отказ от назначенного Единого пособия не предусмотрен. Важно знать: если по заявлению на Единое пособие придет отказ, то старые выплаты не отменят и не уменьшат.

Ранее редакция сообщала, что выплаты маткапитала могут сократить почти на 400 млрд рублей.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Финансы Общество Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : Социальный фонд как получить единое пособие заявление на Единое пособие единое пособие актуальные вопросы о едином пособии


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