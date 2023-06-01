С 1 июня вырос минимальный первоначальный взнос по ипотеке

С начала лета российские банки начнут поэтапное повышение минимального первоначального взноса по ипотеке, передает Газета.ru. Теперь он составляет 20%, в то время, как раньше – 10%.

При этом отмечается, что с начала следующего года минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысят еще раз, тогда он составит уже 30% от стоимости квартиры.

В Центробанке такие меры объяснили опасениями насчет появления ценового пузыря на рынке ипотечного кредитования, уточняя, что рынок ипотеки быстро растет, а за ним и количество рискованных кредитов, то есть случаев, когда у заемщика слишком высокая долговая нагрузка.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, такой фактор может отрицательно повлиять на экономику страны. Кроме того, Набиуллина говорила о вероятности запрета на ипотеку от застройщиков, которые будут предлагать дешевые займы в рамках долевого финансирования жилья.

В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что повышение первоначального взноса ипотечных кредитов негативно скажется на рынке таких займов и на рынке недвижимости в целом.

Эксперты уверены, что чрезмерное ужесточение может вовсе обвалить цены на жилье и привести к кризису ипотеки.

Ранее редакция сообщала, что Минфин РФ намерен в этом году ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих.