Депутаты предложили снизить максимально допустимую скорость для самокатов

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением снизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах, пишет RT.

Власов акцентировал на том, что минувшей осенью правительство утвердило изменения к ПДД в части введения ограничения скорости движения на электросамокатах: вне проезжей части максимально допустимая скорость — 25 км/ч, по проезжей части — до 60 км/ч. Однако на сегодняшний день это никак не дифференцирует электросамокаты, оборудованные шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами.

При этом, по мнению самих пользователей и специализированных интернет-ресурсов, электросамокаты с литыми шинами наиболее опасны в управлении. Также у них слабое сцепление с дорогой, жёсткая амортизация, маленькая манёвренность, поэтому они более уязвимы на скользких поверхностях, например, во время дождя, заметил парламентарий.

В своем обращении Савельев просит снизить для электросамокатов с литыми бескамерными шинами предельно допустимую скорость движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч. Кроме того, рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой скорости движения электросамоката на проезжей части.

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