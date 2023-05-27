Что делать, если произошло ДТП с электросамокатом — инструкция

Адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Тимофей Евсеев в беседе с изданием «Собака.ru» рассказал, как вести себя, оказавшись участником подобного происшествия.

Первые шаги после ДТП с электросамокатом

В первую очередь следует убедиться, что жизни и здоровью участников ДТП ничего не грозит. Позвоните в полицию и сообщите о происшествии. Если нужно, вызовите скорую помощь. Если ДТП случилось на проезжей части, позвоните в ГИБДД.

Ведите аудио или видеозапись на телефон.

Установите контакт с водителем электросамоката. Сфотографируйте номер транспортного средства (QR-код на руле) или любые другие опознавательные признаки.

Если считаете, что причинен вред здоровью, поставьте в известность виновника (в соответствии с п 24.6 ПДД во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), пешеходы имеют приоритет. Для такого водителя СИМ предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей по статье 12.18 КоАП РФ).

Потребуйте, чтобы самокатчик оставался на месте ДТП до оформления происшествия.

Зафиксируйте контакты очевидцев и примерное время, когда произошло столкновение.

Обменяйтесь телефонами с виновником ДТП. Чтобы убедиться в актуальности номера, сразу на него перезвоните.

На место ДТП лучше сразу вызывать адвоката.

Как зафиксировать ДТП с электросамокатом?

Сделать фото места ДТП минимум с трех ракурсов, чтобы на снимках были видны названия улиц и номера домов, расположение объектов транспортно-пешеходной инфраструктуры.

Что делать, если водитель электросамоката уехал с места ДТП?

Чтобы его найти, нужно обратиться в поддержку сервиса и сообщить место и время происшествия. Сотрудники кикшеринга вправе оштрафовать виновника за нарушение правил или забанить.

Запишите отличительные черты СИМ и водителя — рост, телосложение, цвет волос и одежды, размер самоката. Передайте эти сведения в полицию. Если упали, ударились, получили серьезные повреждения, вызывайте скорую. Зафиксировав увечья, со справкой идите в полицию и напишите заявление.

Когда можно получить компенсацию и куда обращаться?

Чтобы возместить ущерб, причинённый здоровью, необходимо подтвердить его наличие и степень тяжести. Это устанавливают судмедэксперты. Если увечья зафиксированы, человеку обязаны возместить утраченный заработок и дополнительные расходы: на лечение, особое питание, лекарства, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, подготовку к другой профессии, если нужна такая помощь, но он не может получить ее бесплатно.

При этом можно претендовать и на компенсацию морального вреда. Для этого хватает самого факта правонарушения, совершенного в отношении пешехода.

За компенсацией морального вреда и причинение вреда здоровью следует обращаться в федеральный суд в порядке гражданского судопроизводства. А, чтобы привлечь виновника ДТП к административной или уголовной ответственности, — в полицию.

При тяжких увечьях может идти речь о компенсации в размере миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что с 1 марта электросамокаты получили официальный статус транспортных средств.