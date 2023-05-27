Что делать, если произошло ДТП с электросамокатом — инструкция

Адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Тимофей Евсеев в беседе с изданием «Собака.ru» рассказал, как вести себя, оказавшись участником подобного происшествия.
Сделать фото места ДТП минимум с трех ракурсов, чтобы на снимках были видны названия улиц и номера домов, расположение объектов транспортно-пешеходной инфраструктуры.
Чтобы его найти, нужно обратиться в поддержку сервиса и сообщить место и время происшествия. Сотрудники кикшеринга вправе оштрафовать виновника за нарушение правил или забанить.
Запишите отличительные черты СИМ и водителя — рост, телосложение, цвет волос и одежды, размер самоката. Передайте эти сведения в полицию. Если упали, ударились, получили серьезные повреждения, вызывайте скорую. Зафиксировав увечья, со справкой идите в полицию и напишите заявление.
Чтобы возместить ущерб, причинённый здоровью, необходимо подтвердить его наличие и степень тяжести. Это устанавливают судмедэксперты. Если увечья зафиксированы, человеку обязаны возместить утраченный заработок и дополнительные расходы: на лечение, особое питание, лекарства, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, подготовку к другой профессии, если нужна такая помощь, но он не может получить ее бесплатно.
При этом можно претендовать и на компенсацию морального вреда. Для этого хватает самого факта правонарушения, совершенного в отношении пешехода.
За компенсацией морального вреда и причинение вреда здоровью следует обращаться в федеральный суд в порядке гражданского судопроизводства. А, чтобы привлечь виновника ДТП к административной или уголовной ответственности, — в полицию.
При тяжких увечьях может идти речь о компенсации в размере миллиона рублей.
Ранее редакция сообщала, что с 1 марта электросамокаты получили официальный статус транспортных средств.
Фото: freepik.com — freepik
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