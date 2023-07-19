В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Чулымском районе

В Минздраве Новосибирской области сообщили о том, как чувствуют себя пациенты, которых доставили в больницу после ДТП на трассе «Иртыш».

— Пациентов перевели в областную больницу. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Второй после осмотра выписан на амбулаторное наблюдение, — прокомментировали Infopro54 в ведомстве.

Всего медицинская помощь потребовалась двум пассажирам и водителю грузовика. В отношении последнего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ««Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и он был задержан.

Напомним, 18 июля, в 14:45 на 1319 км автодороги Р-254 «Иртыш» произошло столкновение пассажирского автобуса «Киа-Гранбит», который следовал по маршруту Новосибирск – р.п. Северное, и грузового автомобиля «Ситрак», двигавшегося со стороны Омска в Новосибирск.

В автобусе находились водитель 1968 г.р. и 18 пассажиров. В результате ДТП погиб малолетний ребёнок в возрасте около 4 лет, находившийся в автобусе.