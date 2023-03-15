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Депутаты предложили ввести значки в качестве обязательного элемента школьной формы

  • 15/03/2023, 10:39
Автор:
патриотизм в школе
Минпросвещения концептуально поддержало инициативу.

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова уточнила, что разработка и утверждение дизайна значков будут проводиться совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», пишет ТАСС.

В Минпросвещения в ответ на инициативу заявили, что в настоящее время школы имеют возможность в своих локальных актах определить значки как элемент школьной формы. Однако ведомство выступило с собственной инициативой об установлении обязанности органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, устанавливать общие требования к школьной форме на уровне региона.

— После внесения соответствующих изменений в закон об образовании уполномоченным органам будет рекомендовано определять значки как элемент школьной формы, —говорится в ответе ведомства депутату.

Напомним, сегодня требования к внешнему виду учеников каждая школа устанавливает самостоятельно. В большинстве учебных заведений от школьников требуют лишь придерживаться делового стиля в одежде. Во многом эту точку зрения разделяют родители.

Ранее редакция сообщала, что КПРФ предлагает поднимать в школах не только флаг России, но и Знамя Победы.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школьная форма школа патриотизм в школе Минпросвещения значки обязательный элемент школьной формы дети Госдума


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