КПРФ предлагает поднимать в школах не только флаг России

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому российские школы будут обязаны каждый понедельник поднимать не только флаг России, но и копию Знамени Победы.

Авторами выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев и зампредседателя Комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.

Таким образом инициаторы проекта хотят бороться с фальсификацией истории.

Отмечается, что коммунисты предлагают хранить копию Знамени Победы в школе на видном месте на период всей учебной недели.

— Использование Знамени Победы в образовательных учреждениях будет способствовать не только развитию чувства патриотизма среди детей и молодежи, но и побудит их уделять большее внимание изучению истории, что особенно важно при существующих попытках Запада ее переиначивания, — подчеркивают авторы законопроекта.

Ранее редакция сообщала, что в одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз, что вызвало недовольство со стороны родителей.

Фото: freepik.com