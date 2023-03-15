В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации

Депутаты парламента Кузбасса расширили круг участников специальной военной операции, которые могут получить региональные выплаты в 100 и 200 тысяч рублей, включив в него сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. Соответствующие изменения внесены в областной закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан-участников СВО, который утвердил Цивилев.

— Сотрудники Росгвардии наравне с военнослужащими, добровольцами и мобилизованными гражданами выполняют задачи по защите национальных интересов России в зоне СВО. Поэтому они тоже имеют право на получение единовременных выплат и иные меры поддержки, которые мы предусматриваем для наших защитников Отечества. Их семьи также могут рассчитывать на всю необходимую помощь, пока бойцы находятся вдали от дома, — подчеркнул Цивилев.

Единовременную выплату 200 тысяч рублей будут получать граждане, которые самостоятельно подписали контракт с Управлением Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу и отправились в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач.

Выплату 100 тысяч рублей будут предоставлять командированным в зону проведения СВО действующим сотрудникам Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей.