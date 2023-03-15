Оборот нелегальных табачных изделий в Сибири вырос более чем в два раза

Сибирский таможенники за 2 месяца 2023 года обнаружили более 42,8 тыс. пачек сигарет без обязательной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— Это более чем в 2,2 раза превышает количество выявленных и изъятых из торгового оборота нелегальных табачных изделий по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, — говорится в сообщении.

Больше всего сигарет без обязательной маркировки в этом году выявили сотрудники Новосибирской таможни — 24 тыс. пачек. Красноярские таможенники обнаружили в нелегальной розничной продаже более 10 тыс. пачек сигарет, более 2,6 тыс. пачек табачных изделий без маркировки изъято из оборота при содействии омских таможенников.

Также сотрудники обнаружили 906 бутылок нелегальной алкогольной продукции и около 900 единиц обуви и одежды без маркировки и с признаками контрафакта.

— Алтайские таможенники выявили 66 шуб из натурального меха и кожаных курток, ввезенных в Россию без декларирования, — отмечается в сообщении пресс-службы.

За 2022 год и начало 2023 года сибирские таможенники по итогам проверочных мероприятий на внутреннем рынке возбудили 35 дел об административных правонарушениях и 26 уголовных дел (по фактам контрабанды, незаконного использования чужого товарного знака и реализации немаркированных товаров).

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