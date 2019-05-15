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Депутаты предложили запретить продажу пива после 22:00 в магазинах, располагающихся в жилых домах

Введение запрета может привести к ситуации, когда в ресторане или кафе после этого времени можно будет заказать только крепкие напитки.
  • 15/05/2019, 17:48
Депутаты предложили запретить продажу пива после 22:00 в магазинах, располагающихся в жилых домах

14 мая депутаты Законодательного собрания обсудили целесообразность запрета продажи пива после 22:00 в магазинах, располагающихся в жилых домах. Для вступления ограничений в силу необходимо внести изменения в Федеральный закон, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга. Вместе с избавлением жителей от последствий потребления спиртного в вечернее время под запрет попадают хозяйствующие субъекты, которые предоставляют услуги общественного питания, имеют зал для обслуживания посетителей, кухню.

На защиту таких добросовестных предпринимателей встали сотрудники регионального минпромторга:

― Из общего числа предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на основании лицензии, 90 % составляют рестораны, бары и кафе. Наряду с лицензируемой алкогольной продукцией они осуществляют продажу пива и пивных напитков, на которые не нужна лицензия, ― отметил в своем выступлении замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин. ― Введение запрета на розничную продажу пива в помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах, в период с 22:00 до 9:00 часов приведет к ситуации, когда в ресторане или кафе после этого времени можно будет заказать только крепкие напитки.

Основную проблему, озвученную на заседании депутатами, представляют торговые объекты, осуществляющие продажу разливного пива. Две трети из них расположены в жилых домах или в нестационарных помещениях на придомовой территории. Многие из них успешно обходят законодательные запреты: торговать пивом можно без лицензии, когда торговый объект относят к предприятиям общественного питания.

Вместе с этим анализ обращений граждан, поступающих в министерство, показывает: работая в ночное время, данные объекты доставляют неудобство шумным поведением посетителей жителям. Этому свидетельствует 41 прошлогоднее обращение граждан о фактах продажи пива в неустановленное время, на вынос. Для регулирования проблемы организуются внеплановые проверки совместно с сотрудниками прокуратуры.

По окончании обсуждения вопроса решено создать рабочую группу совместно с представителями Росалкогольрегулирования и другими ведомствами.

На территории Новосибирской области действуют 850 лицензий на продажу алкогольной продукции, из них 432 лицензии выданы на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в 655 предприятиях общепита.

С марта 2018 года сотрудники минпромторга наделены полномочиями проводить тайные закупки в ночное время и другие проверки торговли пивом на предприятиях, выходя за рамки лицензирования и декларирования с согласования прокуратуры. С этой целью в 2018 году министерство обращалось в прокуратуру Новосибирской области 18 раз с заявлениями о согласовании внеплановых выездных проверок. 6 согласованных выездов провели преимущественно вблизи дошкольных учреждений. Нарушителям были выписаны штрафы до 150 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга

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