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Новосибирские экспортеры медизделий работают в Казахстане

Делегация из Новосибирской области представлена пятью компаниями.
  • 15/05/2019, 17:06
Новосибирские экспортеры медизделий работают в Казахстане

Казахстанская международная выставка «Здравоохранение» KIHE в городе Алматы проходит с 15 по 17 мая 2019 года. В выставке принимают участие более двухсот компаний из разных регионов России, Казахстана и других стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Делегация из Новосибирской области, представленная пятью компаниями-экспортерами, презентует свои инновационные технологии в сфере медицины. На выставке компании-участники поделятся опытом создания новых продуктов в сфере медицины, в том числе медицинского оборудования, аппаратов, расходных материалов для клиник и лабораторий, медицинских изделий различного назначения, а также оборудования для производства, упаковки и маркировки фармацевтических препаратов.

Инновационные технологии для красоты и здоровья представлены на стенде Новосибирской области компаниями ООО НПК «Ренессанс ВИД», которая специализируется на производстве косметических средств DETSINA и концентратов для ванн серии ВИД; ООО «Био-Веста», экспертом в производстве биопрепаратов на основе чистых культур пробиотических микроорганизмов; АО «Вектор-БиАльгам», производителем фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции; ООО «ПКФ Современные технологии», производителем и поставщиком современных высококачественных расходных материалов, медицинских изделий и упаковки для различных сфер медицины; ООО «Аэросервис», научно-исследовательским предприятием, специализирующемся на системах очистки воздуха для медицинских учреждений.

Фото: пресс-служба регионального минздрава

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