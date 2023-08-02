Депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами

Депутаты инициировали новый способ борьбы с БПЛА после очередного рейда дронов на Москву.

Центр поддержки оборонных инноваций при Госдуме предлагает воспользоваться пневматическими пушками и устройствами обнаружения на основе искусственного интеллекта.

Чтобы реализовать идею, потребуется ни много ни мало, а два миллиарда рублей, рассказал ее автор, член комитета нижней палаты по обороне Дмитрий Кузнецов в интервью «Парламентской газете».

Деньги предполагается, что будут просить у мэра Москвы Сергея Собянина.

Кузнецов считает, что дрон можно сбить пневматической пушкой, которая способна стрелять на расстояние до километра, «а ее мощности и дульной энергии вполне хватит для того, чтобы разбить беспилотник на осколки». И, по его мнению, развернуть такую систему по периметру столицы «можно в считаные месяцы».

Кроме того, депутат анонсировал создание народных дружин для борьбы с диверсантами, а также «специального штаба», куда граждане смогут сообщать о подозрительных лицах.

Ранее редакция сообщала, что москвичи ищут способы самостоятельно защититься от беспилотников.