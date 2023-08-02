Прокурор добился ликвидации трех свалок в Барабинском районе

Вмешательство прокурора потребовалось жителям Барабинского района, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

— Барабинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Проверкой выявлены 3 несанкционированные свалки. Прокурор обратился с исками к администрации района с требованием их ликвидировать, — прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области

Суд поддержал и удовлетворил требования прокурора и обязал местных чиновников навести порядок на территории.

— 1 августа ликвидирована свалка в с. Сизево. Объем вывезенных отходов составил почти 2 тыс. Тонн, — добавили в надзорном ведомстве.

Дальше на очереди свалки в селе Устьянцево и поселке Тополевка. Прокурор продолжает контролировать их ликвидацию.