Депутаты призывают не ограничивать использование маткапитала

По мнению главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, властям необходимо снять ограничение на использование маткапитала, передает цифровое издание URA.RU.

Депутат уверена, что семьи с помощью материнского капитала могли бы приобретать отечественные автомобили. Таким образом нововведение можно считать отличной инвестицией в отечественную промышленность. Она пояснила, что в настоящее время многодетным семьям предоставляют земельные участки и предложенный вариант снимает вопрос, на чем туда доехать.

Напомним, что в этом году маткапитал на первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей. На второго ребенка — 779 тысяч, но если супруги уже получали такую выплату, то им полагается 189,5 тысячи рублей.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию в общество детей-инвалидов или инвестировать в пенсионные накопления матери.

Ранее редакция сообщала, что правительство рассмотрит инициативу об использовании маткапитала для ремонта жилья.