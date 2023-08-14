Расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Распоряжение правительства РФ о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступило в силу 13 августа.

В список включили дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов.

В частности, добавлены гранулы, покрытые оболочкой, для препарата глекапревир+пибрентасвир (лекарство для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С). Еще одна новая лекарственная форма (таблетки диспергируемые) включена для препарата сапроптерин (назначается для лечения взрослых и детей с фенилкетонурией).

Для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон появятся таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

При этом отмечается, что цены на более 800 медикаментов из перечня ЖНВЛП регулируют власти

Напомним, 11 августа представители фармацевтической отрасли попросили ускорить рассмотрение включения включение новых лекарств в перечень жизненно важных.

Ранее редакция сообщала, почему в Новосибирске пропали два лекарства для диабетиков.