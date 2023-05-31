Депутаты призывают запретить передвигаться на электросамокатах по пешеходным улицам

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский обратился в Минтранс и МВД с предложением на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, передают «Известия».

Кроме того, депутат предложил запретить электросамокатам ездить по пешеходным улицам. По его мнению, управлять ими должны лица старше 18 лет.

Напомним, согласно правилам, сегодня на электросамокатах можно перемещаться со скоростью до 25 километров в час, но ПДД «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков».

Александр Якубовский подчеркнул, что пешеходные зоны нужны в том числе для прогулок и осмотра достопримечательностей, которые не должны сопровождаться попытками «увернуться от летящих электросамокатов».

Ранее редакция сообщала, что делать, если произошло ДТП с электросамокатом.