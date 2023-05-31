Городских чиновников тоже попросили скинуться на СВО

В мэрии Новосибирска поддержат инициативу о выделении личных средств чиновников на нужды спецоперации и подшефного Беловодского района ЛНР. Об этом заявил глава города Анатолий Локоть в ходе майской сессии горсовета.

— Возникла инициатива о перечислении средств на спецоперацию, — напомнил мэр. — Мы её поддерживаем. Мы большое внимание уделяем этим вопросам, чтобы у себя провести внутреннюю мобилизацию.

Кроме того, как напомнил глава города, в бюджете Новосибирска предусмотрен рост расходов на поддержку участников спецоперации и их семей.

Напомним, что в начале недели данную инициативу озвучили губернатор области Андрей Травников и его заместитель Сергей Сёмка. Речь шла о сумме дневного дохода чиновников. При этом, как напомнил губернатор, некоторые из руководителей государственных организаций могут позволить себе перечислить и месячный заработок.

По данным декларационной кампании 2022 года, доход мэра Новосибирска составил 4,2 млн руб. Доход губернатора области – 5,1 млн руб.

Ранее редакция сообщала, какие ещё меры поддержки участников спецоперации предлагают в Госдуме РФ.