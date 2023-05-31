И гробы дорожают

С января минувшего года по апрель текущего средняя стоимость ритуальных услуг в нашей стране увеличилась на 30-50%, пишет «Российская газета», ссылаясь на сведения из Росстата.

Издание уточняет, что росту цен способствовали удорожание сырья, увеличение зарплат и повышение стоимости логистики.

Так как большой объем комплектующих и материалов поставляется из Китая, то на фоне увеличения стоимости услуг по перевозке импортных товаров, таких как камень, они сравнялись в цене с местным производством.

На сегодняшний день россияне предпочитают экономить и меньше покупать, что касается ритуальных услуг.

Так, по словам главы столичной компании Ritual.ru Олега Шелягова, средний чек постепенно сокращается: граждане все меньше позволяют себе различные «излишества».

Ранее редакция сообщала, что цены на лекарства все выше.