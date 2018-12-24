Депутаты утвердили бюджет Новосибирска на 2019 год

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли во втором чтении проект бюджета Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ, регламентирующий деятельность муниципалитета на ближайший год, депутаты приняли практически единогласно, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, все предложения депутатов при обсуждении бюджета Новосибирска на 2019 год включены в проект главного документа. Девять поправок рассмотрены на депутатских комиссиях, проработаны и учтены при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

В числе предложений – увеличение суммы на исполнение наказов избирателей, выделение средств на обустройство конечных остановок общественного транспорта, приобретение 10 единиц малогабаритной техники для уборки тротуаров.

— Бюджет мы приняли, но ещё предстоит большая работа. В документе пока не учтены 1,1 млрд рублей – 10 % норматива отчислений по упрощённой системе налогообложения, которые получит Новосибирск в 2019 году. Они выделены, но в документе не отражены: в первом квартале 2019 года эти средства необходимо включить в доходную часть бюджета. Это позволит нам сбалансировать бюджет. Работа над главным документом продолжается, — резюмировал мэр Анатолий Локоть.

Напомним, бюджетом города Новосибирска предусмотрены: доходы – 42 млрд 960 млн рублей, расходы – 44 млрд 948 млн рублей, дефицит – 1 млрд 987 млн рублей. В плановом периоде параметры бюджета запланированы с ежегодным ростом. К 2021 году доходная часть бюджета планируется на уровне 45 млрд 925 млн рублей (плюс 3 млрд рублей к 2019 году), расходы в 2021 году приблизятся к 47 млрд рублей.

На 2019 год прогноз по собственным доходам города составляет 24 млрд 200 млн рублей, на 2020 год – 25 млрд 300 млн рублей, на 2021 год – 25 млрд 400 млн рублей.

Фото: пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска