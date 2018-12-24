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В Новосибирске открылся крупнейший в России Центр подготовки по спортивной гимнастике

Предельная стоимость строительства центра – 659,38 млн рублей.
  • 24/12/2018, 19:03
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В Новосибирске открылся крупнейший в России центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Напомним, с инициативой возведения спортивного сооружения в нашем городе выступили Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонд Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Строительство велось с 2017 года.

По словам самого Евгения Подгорного, комплекс оснащен уникальным оборудованием для подготовки спортсменов. Уже в январе 2019 года здесь начнут заниматься около трёхсот юных гимнастов, а в 2020 году число занимающихся увеличится до пятисот. Есть вероятность, что новый центр станет базой для подготовки российской сборной по спортивной гимнастике к Олимпиаде в Токио в 2020 году.

— Новосибирский центр получился уникальным – в России, пожалуй, и в мире подобных комплексов единицы, — отметил министр спорта РФ Павел Колобков. — Здесь можно не только тренироваться, но и проводить соревнования самого высочайшего уровня. В этом году наша мужская и женская российские сборные показывают потрясающий результат, и надеюсь, он будет в будущем только укрепляться.

Общая площадь центра подготовки гимнастов – 7,5 тысячи кв. м. Кроме главного зала размером 96х42 метра, в здании предусмотрены тренажёрный и хореографический залы, четыре раздевалки (каждая на 30 мест), медицинский и методический кабинеты, восстановительный центр, конференц-зал на 40 мест и кафетерий. Большой зал разделён на три зоны: соревновательную и две тренировочные – отдельно для мужчин и женщин. Трибуны комплекса рассчитаны на 405 зрителей. При необходимости предусмотрено возведение временных мест для болельщиков.

Строительство велось с июля 2016 по декабрь 2018 года. В настоящий момент осуществляется комплектация объекта спортивно-технологическим оборудованием. Предельная стоимость строительства центра – 659,38 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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