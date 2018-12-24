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Бюджет ТФОМС в 2019 году составит 50 млрд рублей

Это на 11 % больше, чем в 2018 году.
  • 24/12/2018, 18:35
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Около 50 млрд рублей составит стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области в 2019 году. Соответствующий документ был одобрен на заседании правительства региона 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, общая стоимость программы составит 48,7 млрд рублей – это на 11,2% выше показателя 2018 года. При этом из средств областного бюджета планируется направить почти 11 млрд рублей, из средств обязательного медицинского страхования – 37,7 млрд рублей.

Среди изменений – расширение перечня критериев доступности и качества, в том числе в части оказания медицинской помощи при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, развития первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в том числе лицам старше трудоспособного возраста, а также оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.

По словам Андрея Лиханова, проект предполагает корректировку предельных сроков ожидания проведения КТ, МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Данный срок не должен превышать 14 дней.

Кроме того, дополнен перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС – эндопротезирование суставов конечностей, коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики, часть методов по профилю «Челюстно-лицевая хирургия».

Фото: Alex Proimos

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