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13 компаний готовы инвестировать в строительство новых зданий Технопарка

  • 23/11/2023, 14:29
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13 компаний готовы инвестировать в строительство новых зданий Технопарка
В основном они планируют развивать проекты, связанные с медициной.

Генеральный директор АО «Технопарк новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод представил на инвестиционном совете области проект «Развитие инфраструктуры Технопарка на Будкера» по созданию новых объектов производственной инфраструктуры. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит более 2,4 млрд рублей. Его реализация планируется за счет инвесторов.

— Дефицит производственных и лабораторных площадей в экосистеме Академпарка сохраняется на высоком уровне: 13 производственных компаний обратились с потребностью в строительстве новых объектов технопарка, — подчеркнул Верховод

По его словам, мощности на новых площадках планируют разместить такие компании, как ООО «Медико-биологический союз», ООО «Центр новых медицинских технологий в Академгородке», ООО «РЭС-Сибирь», ООО «НОМ», ООО «Тайрус», ООО «Дентал-Сервис», ООО «Флексоцентр», ООО «Папийон», ООО «ЭС.ЛАБ ДИАГНОСТИК», ООО «НПФ «СИАНТ», ООО «АкадемТекникс», ООО «АйтиИнвестСтрой» и ООО «Нефтегазкомплект».

13 компаний готовы инвестировать в строительство новых зданий Технопарка

Два комплекса зданий Технопарка общей площадью 24,4 тысячи кв. м будут расположены в квартале на пересечении улиц Будкера и Инженерной. В новых зданиях расположатся лаборатории по производству биопрепаратов и биокомпонентов, биомедицинских клеточных продуктов, средств тестирования электроники и радиотехники, производству искусственных кристаллов, разработке и сопровождению программного обеспечения и другие. В результате реализации проекта в 2023-2027 годах будут созданы 535 рабочих мест, сумма налоговых отчислений в консолидированный бюджет всех уровней за весь срок окупаемости проекта составит не менее 1 млрд рублей. Выручка резидентов к 2033 году должна выйти на уровень 1,3 млрд рублей в год.

— Разрешение на строительство объектов Технопарка на Будкера рассчитываем получить в январе 2024 года, — добавил Дмитрий Верховод.

Сегодня резидентами Технопарка являются 333 компании, суммарная численность работников — 9,2 тысячи человек. По итогам 2022 года выручка резидентов составила 40,2 млрд рублей, выплаченные налоги — 3,5 млрд.

Технопарк планирует подать заявки на строительство на еще двух площадках

Технопарк готовит заявки на строительство еще двух очередей

Площадь уже построенных объектов Технопарка составляет 119,1 тысячи кв. м, из них 55,9 тысячи находятся в собственности Технопарка и госструктур, 63,2 тысячи — в частной собственности.

В настоящее время, в Технопарке реализуются еще два проекта развития инфраструктуры. Первый — «Трапеция». Площадь возводимых зданий — 65,7 тысячи кв. м. Это будут производственные и лабораторно-офисные помещения, объем инвестиций — более 3 млрд рублей. В ходе реализации проекта планируется создать более 900 рабочих мест, расчетная сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период окупаемости проекта (до 2032 года) — 3 млрд рублей. Этот проект уже почти заполнен резидентами.

Еще один проект — «Кампус», где возводятся около 13 тысяч кв. м. Объем инвестиций — более 1 млрд рублей. В ходе реализации проекта планируется создать более 700 новых рабочих мест в компаниях-резидентах, сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период 2021-2025 годов составит около 400 млн рублей. Сегодня в проекте 14 резидентов

В планах Технопарка — создание еще одного комплекса инфраструктуры на улице Инженерной площадью около 50 тысяч кв. м. Как отметил Дмитрий Верховод, сейчас Технопарк отрабатывает последнюю заявку по созданию масштабного инвестпроекта — гостинично-конгрессного центра.

Ранее редакция сообщала о том, что при создании «Смарт Сити» в Новосибирске предлагают использовать опыт Саудовской Аравии

Фото базовое пресс-службы правительства Новосибирской области, внутри текста — скрин из презентации проекта

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Рубрики : Недвижимость Медицина Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопарк лаборатории инвестсовет инвестиции в недвижимость Дмитрий Верховод


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