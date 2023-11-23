Лыжную трассу длиной 5 км организуют в Левобережье Новосибирска

Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска организует лыжную трассу длиной в 5 км от парка Арена до реки Тула. Сейчас проводятся работы по планированию земельного участка. После установления снежного покрова будет проложены лыжные трассы с помощью снегоуплотнительной техники типа «Ратрак».

— Покататься на новой лыжне на своем инвентаре можно будет бесплатно. Также будет организован прокат лыж, — сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале. — В летнее время на трассе можно будет кататься на велосипедах, заниматься скандинавской ходьбой и бегом.

Напомним, на пресс-конференции в октябре Терешкова сообщала, что в мэрии разрабатывают концепцию парка Усть-Тула. По ее словам. В 2023-2024 годах здесь может пройти «Лыжня России», так как не все желающие могут доехать до Академгородка.

Ранее редакция сообщала о том, что началась подготовка катка в Центральном парке Новосибирска.